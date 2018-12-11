الان تتابع طائرات مقاتلة عراقية تنفذ ضربات جوية داخل سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، أن طائرات “إف 16” العراقية نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية.

وقالت قيادة العمليات في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات (إف 16) العراقية اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية.

وأضاف البيان: أن طائراتنا دكت هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعتزمون عقد اجتماعا مهما للقيادات الإجرامية، أما الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيها 14 إرهابيا مما يسمى بالانغماسيين.

ولفت البيان إلى “أنه بناء على المعلومات الاستخبارية، فإن هذه الضربات دمرت الهدفين بالكامل”.