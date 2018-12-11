قرقاش: ازوداجية السياسة القطرية شهدناها بقمة الرياض وهمها الوحيد إرث الأمير السابق

الخليج 365 - أبوظبي

انتقد وزير الدولة للشون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش السياسة القطرية التي وصفها بالانتهازية والتي ظهرت خلال انعقاد قمة مجلس دول التعاون الخليجية في العاصمة السعودية الرياض مؤخرا.

وقال قرقاش بتغريدة على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم "إعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم".

وأضاف أنه هذا الموقف "يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاع لمؤامراته وأحلامه".