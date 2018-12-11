مجلة "التايم" تختار خاشقجي بين شخصيات العام

دبي - بواسطة محمد فارس اختارت مجلة "التايم" الأمريكية أربعة صحفيين للقب شخصية عام 2018، وبينهم الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. © Предоставлено: Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

وإضافة إلى خاشقجي، ضمت القائمة ماريا ريسا محررة موقع فلبين معارض لسياسات رئيس البلاد العنيفة، وصحفيان من وكالة رويترز مسجونان في ميانمار، وفريق صحيفة في ولاية ماريلاند الأمريكية تعرضت لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة صحفيين.

وكانت التايم قد أبعدت اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من القائمة القصيرة للمنافسين على لقب "شخصية العام 2018"، بعد أن كان مدرجا في القائمة الطويلة في مرحلة الترشيحات المستمرة،

وبدلا من بن سلمان دخل اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية، في القائمة القصيرة لـ2018 التي يحددها قراء المجلة الأمريكية عبر التصويت، ليختار منها فريق تحرير المجلة "شخصية العام".

وكانت التايم أدرجت اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في نفس القائمة للمنافسة على اللقب الذي تمنحه المجلة سنويا للشخصية الأكثر تأثيرا خلال العام.

وضمن القائمة أيضا المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري.

المصدر: "التايم"