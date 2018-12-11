علماء الآثار يعثرون على أهرامات عمرها 14000 عاما ببحيرة صينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press اهرامات

عثر علماء الآثار على أهرامات ببحيرة فوشيان هاو تشبه بحد كبير أهرامات مصر القديمة والمكسيك وفقا لما نشره موقع "liganews ".

وذكر الموقع أن الخبراء تمكنوا من العثور على أهرامات في قاع إحدى البحيرات الصينية وواجه الباحثون بعض المشاكل في العثور على الأهرام، لأن عمق البحيرة يصل إلى 180 متر.

بالإضافة إلى ذلك، يركع جميع سكان الضواحي المحلية أمام بحيرة فوشيان هاو، لأنها تعتبر مقدسة وفقا للأساطير المحلية، يوجد في أعماق البحيرة مدينة ذهبية، التي يظهر سكانها في بعض الأحيان في المناطق المحيطة المحلية.

وبعد مرور بعض الوقت، تمكن العلماء من إثبات أن عمر التكوينات الغامضة هو 14 ألف سنة وإذا تم تأكيد الفرضية السابقة، فإن هذا سيكون اكتشافا حقيقيا.

وشدد العلماء على أن المستوطنة دمرت بسبب كارثة طبيعية ومن خلال هذا الاكتشاف، سيتعين على العلماء إعادة النظر في المراحل الرئيسية لتطور البشرية.