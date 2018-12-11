شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لـ"النواب": حريصة على التواصل المباشر مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، حريصة علي التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال القيام بزيارات ميدانية مستمرة للقري والنجوع، مؤكدة أنها منذ تولت مهام منصبها ، حريصة على العمل الميدانى.

وقالت وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل البرلمان تعقيباً علي الأدوات الرقابية المقدمة من النواب في القطاع الصحي، إنها كانت شديدة الحرص منذ توليها مهام منصبها علي اتخاذ إجراءات سريعة تعطي الثقة للمواطنين ومقدمي الخدمة والمجتمع، بأن التغيير يمكن أن يحدث، لاسيما في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت هالة زايد، أن الحمل داخل القطاع ثقيل، كما ذكر النواب بالفعل، لكن واجبها هو خدمة المواطنين، مشيرة إلي أنها عملت لمدة 15 سنة في المنشأت التابعة لوزارة الصحة، ثم تقلدت عدة مناصب لأكثر من 11 عاما بالوزارة.