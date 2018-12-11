شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لدينا نوعان فقط من الزراعات التعاقدية وليس لدينا ذراع تسويقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن لدينا نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولى قصب السكر والبنجر، والسبب في ذلك أنه ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.

وأضاف أبو ستيت، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، أن التعديل التشريعى الخاص بنقل تبعية البنك الزراعة المصرى من وزارة الزراعة للبنك المركزى ، تسبب فى فقد الذارع التسويقى للوزارة، موجها اللوم للنواب بسبب موافقتهم على هذا التعديل ، مضيفا أن الوزارة أصبحت بدون ذراع مالى وتسويقى، قائلا: " دى مسئولية النواب مش الحكومة، لأنكم اللى وافقتم، مركز الزراعات التعاقدية ليس له رأس مال ولائحة تنفيذية وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية".