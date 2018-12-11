LBC: تم تداول تسمية سنة 8 آذار وزيرا مقبولا من خارج اللقاء التشاوري بين حزب الله وعون

علمت قناة "LBC" أنه "من بين افكار الحل التي تم تداولها بين وفد ​حزب الله​ و​الرئيس ميشال عون​ هي أن يسمي النواب سنة ​8 آذار​ وزيرا مقبولا من خارج اللقاء التشاوري وربما يعاد تفعيل فكرة توسيع ​الحكومة​ الى 32 وزيرا".

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