القاضي عبود: الصرخة التي اطلقتها خلال عامين لاقت آذانا صاغية

إعتبر رئيس ​الهيئة العليا للتأديب​ ​القاضي مروان عبود​ في حديث تلفزيوني أن " الصرخة التي اطلقتها خلال عامين لاقت آذانا صاغية عند بعض النواب كالنائبين ​نواف الموسوي​ و​هاني قبيسي​"، مضيفا:"كل ما اقوم به هو أنني اصرخ واقول انه لا يجوز تحويل الفاسدين الصغار الى الهيئة بينما يتم التغاضي عن الفاسدين الكبار".

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