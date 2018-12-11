النشرة: دورية من استقصاء الجنوب أوقفت 3 سوريين بتهمة تعاطي حشيشة الكيف

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنّ "دورية من استقصاء الجنوب في قوى الأمن الداخلي، أوقفت السورية "ك. ع. ا" والشقيقَين "ع. خ. ا" و"ع. خ. ا"، وذلك بتهمة تعاطي حشيشة الكيف".
وأوضح أنّه "تمّ تسليمهم إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في الخيام للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".
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