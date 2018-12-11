النشرة: دورية من استقصاء الجنوب أوقفت 3 سوريين بتهمة تعاطي حشيشة الكيف

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنّ "دورية من استقصاء الجنوب في ​قوى الأمن الداخلي​، أوقفت السورية "ك. ع. ا" والشقيقَين "ع. خ. ا" و"ع. خ. ا"، وذلك بتهمة تعاطي ​حشيشة الكيف​".

وأوضح أنّه "تمّ تسليمهم إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في ​الخيام​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".