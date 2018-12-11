الموسوي: الهيئة العليا للتأديب ليست فعالة بسبب ربط عملها بالتفتيش المركزي

إعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي في حديث تلفزيوني أن "الهيئة العليا للتأديب ليست فعالة بسبب ربط عملها بالتفتيش المركزي"، لافتا الى ان "علينا العمل لجعل هذه الهيئة قادرة على ملاحثة القضايا".
وأوضح الموسوي أن "الإقتراح الذي تقدمنا به يُمكن الهيئة من مباشرة القضايا دون اللجوء الى التفتيش المركزي".
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