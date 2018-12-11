الموسوي: الهيئة العليا للتأديب ليست فعالة بسبب ربط عملها بالتفتيش المركزي

إعتبر عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​نواف الموسوي​ في حديث تلفزيوني أن "​الهيئة العليا للتأديب​ ليست فعالة بسبب ربط عملها ب​التفتيش المركزي​"، لافتا الى ان "علينا العمل لجعل هذه الهيئة قادرة على ملاحثة القضايا".

وأوضح الموسوي أن "الإقتراح الذي تقدمنا به يُمكن الهيئة من مباشرة القضايا دون اللجوء الى التفتيش المركزي".