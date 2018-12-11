زاهر الخطيب التقى القطان وعبد الرزاق: الحريري يعرقل تشكيل الحكومة

التقى أمين عام "​رابطة الشغيلة​" النائب السابق ​زاهر الخطيب​ ورئيس "​جمعية قولنا والعمل​" ​الشيخ أحمد القطان​ ورئيس حركة "الإصلاح والوحدة الشيخ" ماهر عبد الرزاق في مقر رابطة الشغيلة وعرضوا الاوضاع العامة. وأكد الخطيب "أننا تباحثنا في الإعاقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحميل المسؤولية لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في عرقلة تشكيلها، كما تباحثنا بما يعانيه ​الشعب اللبناني​ من مجاعة تفوق حد الوصف، وعجبت من الجائع كيف لا يخرج على الحكام الفاسدين شاهرا سيفه"، مشدداً على "اننا سنبقى على موقفنا العروبي المقاوم والطامح للعدالة الإجتماعية".

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