إبراهيم: الأكيد أننا كدولة وجيش وشعب جاهزون لمواجهة لأي اعتداء

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خلال حديث تلفزيوني، "أنني أعتقد أنه من المستحيل أن تتوسع عملية "درع الشمال" إلى داخل لبنان ونحن نقوم بالإتصالات اللازمة والأمور تحت السيطرة".
واعتبر أن "موضوع الأنفاق يطول بالقدر الذي يقوم الإسرائيليون بإطالة وقته، ونحن نعتقد أنهم يعرفون منذ وقت طويل أين توجد الأنفاق لكن سبب القيام بالعملية اليوم يعود إليهم"، مشيراً إلى "أننا نحن ملتزمون بالعمل تحت سقف القرار 1701 وقد سمعت هذا الكلام من رئيس الجمهورية ميشال عون".
ولفت إبراهيم إلى أنه "على العدو الإسرائيلي أن يحترم القرار 1701 وبالتالي العمل داخل الأراضي اللبنانية خرق للقرار"، مؤكداً أن "إسرائيل لن تدخل إلى الأراضي اللبنانية والأكيد أننا كدولة وجيش لبناني وأجهزة أمنية وشعب لبناني جاهزون لمواجهة لأي اعتداء".
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