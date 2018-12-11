اتحاد النهضة العمالي بدعو لوقفة تضامنية مع رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي

أعلن اتحاد النهضة ​العمال​ي في بيان له أنه "إزاء تمادي مجموعة "متحدون" التي يديرها ​رامي عليق​ كواجهة والتي يتم تشغيلها عن بعد من جهة سياسية ومافياوية بالتطاول على رئيس اللجنة الفنية في ​الضمان الاجتماعي​ ​سمير عون​ المعروف بعمله ونزاهته ورعايته حقوق العمال والمضمونين فضلاً من كونه أحد رجال الدولة في الادارة اللبنانية. وإزاء دعوة المجموعة المسماة "متحدون" بالإعتصام أمام ​وزارة العمل​ للمطالبة بكف يد رئيس اللجنة الفنية، يدعو اتحاد النهضة المالي إلى وقفة تضامنية مع رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون أمام مبنى وزارة العمل يوم الجمعة في 14/12/2018 الساعة الحادية عشرة لفضح سماسرة "متحدون" وفضح مشغليهم الهادفين إلى ضرب الضمان الاجتماعي والساعين إلى تغطية إرتكاباتهم بالسمسرة مع ​المستشفيات​ على حساب الضمان الاجتماعي، ولحماية آلاف الأجراء الوهميين الذين يتقاضون تقديمات من الضمان الاجتماعي من غير حق والذين يتسببون ب​العجز المالي​ في صندون المرض والأمومة، والذين يتستر بعض ​القضاء​ عليهم. إنّ اتحاد النهضة العمالي يهيب بوزير العمل مقاضاة المجموعة المسماة "متحدون" لتطاولهم عليه وعلى رئيس اللجنة الفنية سمير عون لغايات دنيئة، لأن حماية الموظفين الكفوئين واحترام حصانتهم الإدارية تسمو على كل الإعتبارات السياسية والطائفية".