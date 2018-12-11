وصول الحريري إلى لندن للمشاركة بأعمال منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني

وصل رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة تستمرّ أيامًا، يشارك خلالها في منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني- البريطاني، حيث من المقرّر أن يلقي كلمة في المناسبة ويرعى توقيع اتفاقية بين شركة "رولز رويس" الإنجليزية وشركة "طيران الشرق الأوسط".

كما يعقد الحريري عدّة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير الدولة للشوون الخارجية جيري هانت، وزير الدولة لشوون التجارة الدولية ​ليام فوكس​، وزير الدولة لشوون التنمية الإدارية بيني موردونت، وزير الدولة للسياسات التجارية في قسم التجارة الدولية جورج هولينغبرغ، مستشار "البنك الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى" ​كريس جارفيس​، المدير التنفيذي لبورصة لندن نيكيل راتهي، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاعمار والانماء الان بيلو.

كما يلبّي دعوة وزير الدولة لشوون الشرق الأوسط اليستار بيرت لمأدبة غداء يقيمها على شرفه.

كذلك، يعقد الحريري اجتماعًا مع ولي عهد ​بريطانيا​ الأمير شارلز، ومع عدد من المستثمرين وممثّلي المصارف البريطانية، ومع أبناء الجالية اللبنانية ومع أعضاء "​تيار المستقبل​" في بريطانيا، على أن يختتم زيارته الى لندن بحوار يجريه في شاتهام هاوس مع الفاعليات الاقتصادية.

ويرافق الرئيس الحريري في زيارته وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس خوري​ والنائب السابق باسم السبع وعدد من المستشارين.