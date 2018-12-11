سلطات العراق سترسل وفدا إلى واشنطن لبحث الحصول على إعفاء من العقوبات على إيران

كشفت قناة "العربية" أنّ "​العراق​ سيرسل وفدًا إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​ لبحث الحصول على إعفاء من العقوبات على ​إيران​".

وكان قد لفت الرئيس ​العراقي ​برهم صالح​، في وقت سابق، ​الولايات المتحدة​ إلى "أنّنا في حوار مستمرّ مع ​واشنطن​، ويجب مراعاة خصوصية العراق بشأن العقوبات الإيرانية، لا نريد أن يكون العراق محملًا بوزر ​​العقوبات الأميركية​​ على ​طهران​".

يُذكر أنّ العقوبات الأميركية ​الجديدة​ على إيران​ دخلت حيّز التنفيذ في 5 تشرين الثاني 2018، وتهدف ​واشنطن​ بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على ​طهران​، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انسحابه من ​الاتفاق النووي​ الّذي تمّ إبرامه مع ​إيران​ في عام 2015.