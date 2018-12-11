سلطات العراق سترسل وفدا إلى واشنطن لبحث الحصول على إعفاء من العقوبات على إيران

كشفت قناة "العربية" أنّ "العراق سيرسل وفدًا إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث الحصول على إعفاء من العقوبات على إيران".
وكان قد لفت الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق، الولايات المتحدة إلى "أنّنا في حوار مستمرّ مع واشنطن، ويجب مراعاة خصوصية العراق بشأن العقوبات الإيرانية، لا نريد أن يكون العراق محملًا بوزر العقوبات الأميركية على طهران".
يُذكر أنّ العقوبات الأميركية الجديدة على إيران دخلت حيّز التنفيذ في 5 تشرين الثاني 2018، وتهدف واشنطن بتلك العقوبات إلى تكثيف الضغط على طهران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الّذي تمّ إبرامه مع إيران في عام 2015.
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