خارجية روسيا: تصريحات بومبيو عن رحلات القاذفات الروسية إلى فنزويلا غير مقبولة

ركّزت ​وزارة الخارجية الروسية​، تعليقًا على التصريح الّذي نشره وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ على مواقع التواصل الإجتماعي، عن رحلات القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى ​فنزويلا​، على "أنّنا بالطبع نتفهّم أنّ صيغة "التغريدات" غير ملزمة لأحد في ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأوضحت في بيان، أنّ "كلّ شخص حر في رأيه، يعبّر عنه كما يحلو له. إلّا أنّ في هذه المرّة يدور الحديث عن مسؤول رسمي، لذلك لا يمكن اعتبار هذا التجاهل الواضح لمعايير الأخلاق الدبلوماسية حلقة عابرة"، مشدّدةً على أنّ "ما قاله بومبيو غير مقبول، ناهيك عن أنّه غير مهني تمامًا".

وكان قد لفت بومبيو في وقت سابق، إلى أنّ "​الحكومة الروسية​ أرسلت قاذفات القنابل عبر نصف العالم إلى فنزويلا. على شعوب ​روسيا​ وفنزويلا إدراك ما يعنيه ذلك، حكومتان فاسدتان تهدران الأموال العامة وتقمعان الحرية والاستقلال بينما يعاني شعباهما".

يُذكر أنّ روسيا كانت قد أرسلت قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-160" إلى فنزويلا، في وقت سابق، إضافة إلى "أن-124" و"إيل-62".