مصادر للمنار:وفد حزب الله أكد لعون أن الحلول تبدأ من الاعتراف بحق اللقاء التشاوري

اشارت مصادر لقناة "لمنار" إلى أن "وفد ​حزب الله​ الذي ضم رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله ​حسين الخليل​ أكد للرئيس ميشال عون أن الحلول تبدأ من الاعتراف بحق اللقاء التشاوري في المشاركة ب​الحكومة​".

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