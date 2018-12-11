أربعة أسباب تدفعك لامتلاك علامة تجارية في دبي

تسجيل العلامة التجارية من أهم ما يجب أن يقوم به المصنع لتمييز منتجه عن باقى المنتجات وتكون العلامة التجارية عبارة عن كلمة أو شعار أو رمز أو تصميم. وسواء كنت تعرف العلامة التجاريه أو لا تعرفها فأنت تراها طوال اليوم اثناء التسوق فى المتاجر أو حتى في الاعلانات على التلفاز.

ويهدف قانون العلامة التجارية الى عدم وجود ارتباك عند المستخدمينفياستعمالأي المنتجات المعروضة كما يمكن لصاحب العلامة التجارية بمنع أى شخص من استعمال العلامة التجارية أو علامة شبيهة بها.

مكتب فرحات وشركاه يعتبر من أهم المكاتب فى تسجيل العلامة التجارية فى الامارات حيث يوجد لدينا فرق عمل ذات خبرة ومؤهلة للقيام بتسجيل العلامة التجارية فى جميع الامارات والاستشارات القانونية المتصلة بها.

من الاسباب التى تدفع المؤسسات لتسجيل علامة تجارية:

1 – عند اختيارك لعلامة تجارية يمكن أن تجعلها علامة مميزة وناجحة تساعدك في الترويج للمنتج أو الخدمة الخاصة بك. وعنداختيارك لاسم العلامة التجارية يجب أن يكون اسمها فريد ولا يتشابه مع اى علامة أخرى ومميزلكي يجذب العملاء نحو المنتج دون غيره.

2 – تسجيل العلامة التجارية يمنعك من تغيير علامتك التجارية مستقبلا ومن كلفة تغييرها بسبب النزاع انها تشبه علامة تجارية أخرى.

3 –العلامة التجارية تساعدك على توسيع نطاق عملك الجغرافي. لأنه بوجود اسم خاص بك والمنتج الذي تنتجه فيساعدك على اكمال عملك فى نطاقك الجغرافى دون أن يوقفك أحد بسبب العلامة التجارية المقلدة. يمنحك التسجيل لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الحقوق الوطنية، مما يقلل من فرص حدوث المشاكل عندما تقرر التوسع.

4 – العلامة التجارية تقوم بحمايتك من المقلدين كما يمكنك منع استيراد سلع من الممكن أن تعطل أو توقف عملك.





وفقاً لقانون السحل التجارى رقم 5 لعام 1973 فان رسوم القيد فى السجل التجارى 100 درهم، ورسوم التجديد بالسجل التجاريللشركات 50 درهمسنويا. تقدم مكتب فرحات وشركاه جميع الخدمات الخاصة بتجديد السجل التجارى للشركات وتسهيل جميع الامور الخاصة به على الشركات.

لتسجيل العلامة التجارية فيدبيإذا أردت معرفة المزيد عن العلامات التجارية: أضغط هنا

تقدم الأوراق لطلب تسجيل علامة تجارية فيدبي بعد انتهاء فترة الاعتراض المقررة ب 30 يوم من تاريخ اخر اعلان في الجريدة الرسمية.ولإصدار القانون بالقبول يتطلب ذلك 30 يوم اخرى.

الأوراق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية فى الامارات

1 – صورة العلامة التجارية.

2 – نسخة من الرخصة التجارية.

3 – الوكالة القانونية.

4 – مستند أولوية.

5 – نسخة من جواز السفر

6 – مرفقات اخرى

ويشترط على المتقدم لتسجيل علامة تجارية فى الامارات أن يكون شخصا ممارسا للعمل التجارى أو الصناعي أو المهنيلكي يقبل طلبه.

يتقدم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى السلطة المختصة بعد اجراءات توثيق عقد الشركة يطلب بتسجيل الشركة فى السجل التجارى طبقا للأوضاع المنصوص عليها فيالقانون.

كما يتقدم أيضا مدير الشركة بتقديم طلب لتجديد تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة فى السجل التجارى وذلك وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فيالقانون.

وعلى السلطة المختصة بتجديد التأشير فى السجل التجارى تجديد القيد فى ميعاد لا يجاوز الثلاثة أيام من الطلب والحصول على نسخة التجديد.

وحسب القانون الاتحادى رقم 8 لعام 1984 يقوم مدير الشركة ذلت المسئولية المحدودة بتقديم الطلب بتجديد قيد الشركة فى السجل التجارى من نسختين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار الى السلطة المختصة طبقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى قانون السجل التجاري ولائحته التنفيذية.