حزب المعارضة الرئيسى فى كوريا الجنوبية ينتخب أول امرأة لرئاسته

انتخب حزب الحرية المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية النائبة البرلمانية نا كيونج وون لرئاسته، اليوم الثلاثاء، لمدة أربع سنوات، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحزب.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن انتخاب نا كيونج وون (55 عاما) جاء وسط تفاقم التنافس داخل الحزب قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
يُذكر أن نا كيونج وون تغلبت على منافسها النائب كيم هاك يونج على رئاسة حزب (الحرية) بفارق أصوات كبير (103 أصوات مقابل 68 صوتا)، وأصبحت أول امرأة تتولى زعامة حزب محافظ في كوريا الجنوبية.
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