أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها أضافت باكستان إلى قائمتها السوداء للدول التى تنتهك الحريات الدينية، ما يزيد الضغوط على هذه الدولة بسبب معاملتها للأقليات.
قال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه يصنف باكستان ضمن "الدول التى تثير قلقا شديدا" فى تقرير سنوى يصدر عن الكونغرس، بعد عام من وضع وزارة الخارجية اسلام اباد على قائمة المراقبة دون عواقب قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تضيف باكستان إلى قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.