نواب يطالبون وزيرة الصحة بزيارات مفاجئة للمستشفيات لكشف المخالفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب،الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، بزيارات مفاجئة للمستشفيات لكشف المخالفات ومحاسبة القصرين وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة برئاسة النائب سيد الشريف، وكيل المجلس. وشهدت الجلسة عرض النواب طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة، عن سوء الخدمة الصحية فى العديد من المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، وتقص المستلزمات والأجهزة الطبية والعناية المركزة وحضانات الأطفال وغيرها. وتحدث حسنى حافظـ، نائب حزب الوفد عن سوء توزيع الخريطة العلاجية فى مصر، وعن مشاكل منظومة الصحة فى محافظة الإسكندرية، ونقص الحضانات الرعاية المركزة. فيما، طالب النائب محمد سعد تمراز، وزيرة الصحة بتنظيم زيارات مفاجئة للمستشفيات والوحدات الصحية لكشف المخالفات ومحاسبة المقصرية، قائلا: "عايزين زيارات مفاجئة وليست زيارات متفق عليها، وأرجو سرعة زيارة مستشفى كفر الدوار زيارة مفاجئة، لدينا مشاكل عديدة، إدارة سيئة، وعناية مركزة ليس بها عناية".

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