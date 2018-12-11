شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف يترأس غدا أول اجتماع لدراسة ملاحظات الرئيس على قانون التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ" التجارب السريرية" ، والذى أحيل للبرلمان بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده ، ستعقد أولى اجتماعاتها صباح غدا الأربعاء لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف علي حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهوريه علي القانون .

وقال الشريف ، في تصريحات لـ"المحررين البرلمانين" أن الإجتماع الأول سيكون إجرائي من الدرجة الأولي وسيتم فيه الاستماع الي رؤي أعضاء اللجنة بعد مناقشة الملاحظات الوارده من رئيس الجمهورية وكذلك لوضع خطة العمل وعرض كافة الاراء علي أعضاء اللجنة المكلفه بدراسة الملاحظات ، مشيرا الى أن اللجنة ستعقد لجان استماع مع كل الخبراء والأطباء المعنين بالقانون ليدلوا بدلوهم والتعرف علي وجهات نظرهم في مشروع القانون والملاحظات الواردة ، والباب مفتوح للجميع للاستماع لكل المتخصصين في هذا الشأن حتي يخرج قانون قادرعلي إحداث نهضة حقيقية في المجال الطبي.