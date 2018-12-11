شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان " توصى برفع أسعار توريد قصب السكر لـ900 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الشعينى، بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد لـ900 جنيه للطن. كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد السكر، للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمصانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام، وتحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين اذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح ليرتفع لـ700 جنيه للإردب.

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