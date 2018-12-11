المفتي : "الفياجرا النسائية" جائزة في هذه الحالة

محمود مصطفى

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأطباء إذا وجدوا أن حبوب "الفياجرا النسائية" ضرورية للمعاشرة الجنسية، فلا مانع من تناولها، مشيرا إلى أنه ليس للإنسان أن يأخذها من تلقاء نفسه.

وأضاف فريد واصل لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء: الأطباء المتخصصون هم من يحددون حاجة النساء لحبوب الفياجرا النسائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

كانت وزارة الصحة وافقت ، خلال الفترة الماضية، على تداول فياجرا نسائية، أنتجتها إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية.

وقد حذر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ...