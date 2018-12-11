أبو ردينة: تحريض المستوطنين على قتل "عباس" تجاوز للخطوط الحمراء

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، أن "تحريض مستوطنين إسرائيليين، على قتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجاوز للخطوط الحمراء".
ولفت أبو ريدنة إلى أن "هذا التحريض مرفوض، والحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عنه، وأدعو الحكومة الإسرائيلية باسم الرئاسة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفة تلك الممارسات".
وكان مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس قد أعلن عن أن إسرائيليين من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، ألصقوا صورا للرئيس الفلسطيني كُتب عليها باللغة العبرية "اقتلوا من يموّل الإرهاب".
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