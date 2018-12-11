أبو ردينة: تحريض المستوطنين على قتل "عباس" تجاوز للخطوط الحمراء

أكد الناطق الرسمي باسم ​الرئاسة الفلسطينية​ ​نبيل أبو ردينة​، في بيان، أن "تحريض مستوطنين إسرائيليين، على قتل الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، تجاوز للخطوط الحمراء".

ولفت أبو ريدنة إلى أن "هذا التحريض مرفوض، و​الحكومة الإسرائيلية​ تتحمل المسؤولية كاملة عنه، وأدعو الحكومة الإسرائيلية باسم الرئاسة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفة تلك الممارسات".

وكان مسؤول ملف الاستيطان في شمالي ​الضفة الغربية​ ​غسان دغلس​ قد أعلن عن أن إسرائيليين من مستوطنة "يتسهار"، المقامة على أراضي محافظة ​نابلس​ شمالي الضفة الغربية، ألصقوا صورا للرئيس الفلسطيني كُتب عليها باللغة العبرية "اقتلوا من يموّل ​الإرهاب​".