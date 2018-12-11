وزير الداخلية التركي: أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن تركيا

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، خلال مؤتمر صحفي، أن "القارة الأوروبية لا يمكنها الاستغناء عن ​تركيا​، نظرا للجهود التي تبذلها في مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات والإرهاب".

وأوضح صويلو "أننا لا نكافح الهجرة غير النظامية فحسب، بل الإرهاب، ونُعد دولة حامية ل​أوروبا​ من المخدرات، إن تركيا وفقا لهذا المنظور دولة لا يمكن لأوروبا الاستغناء عنها"،مشيراً إلى أن "عدم تقديم مساعدات إنسانية منتظمة إلى الدول المصدرة للمهاجرين، سيتسبب بفوضى في الدول الأوروبية التي تشهد حكوماتها بالأصل أزمات".

واعتبر صويلو أن "​بريطانيا​ و​ألمانيا​ تقتربان من خط تركيا الواضح تجاه ​حزب العمال الكردستاني​".