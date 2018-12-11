الحلبوسي يدعو للمساهمة في جهود إعمار العراق

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​، خلال كلمة في الغرفة التجارية الأميركية، إلى "ضرورة تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات العالمية، للمساهمة في جهود إعمار العراق، والدول المساندة إلى إكمال مهمتها في الإعمار، بعد أن أنجزت مهامها بالوقوف مع العراق في مواجهة ​الإرهاب​"، مثمنا "موقف ‏الولايات المتحدة الأميركية في دعم العراق بمرحلة مواجهة الإرهاب".

ولفت الحلبوسي إلى أن "أحد أوجه الإصلاح الذي يترقبه الشارع العراقي، هو مرحلة الاستثمار والإعمار، وهناك ترحيب شعبي بهذا التوجه، كونه يقضي على ​البطالة​ ويحقق نموا محليا لجميع المحافظات العراقية"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيعمل على تشريع القوانين التي تساعد على تسهيل إجراءات الاستثمار في ​القطاع الخاص​".

وشدد رئيس ​مجلس النواب العراقي​ على "أهمية تواصل الجهد الدولي لدعم العراق، لا سيما في مجال إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد العراقي، والبدء بتنفيذ مخرجات مؤتمر ​الكويت​ للإعمار الذي سيمنح العراق فرصًا عالمية للاستثمار".

وأوضح الحلبوسي أنه "تمر علينا ذكرى التحرير وإعلان النصر العراقي على تنظيم "داعش"، وأعتقد أن الفرصة كبيرة لتقديم النموذج المثالي لدعم هذا النصر من خلال إعمار هذه المحافظات، وإعادة الحياة لجميع مناطقها وإعادة النازحين".