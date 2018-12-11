خارجية الصين: لن تألو جهدا لحماية الحقوق القانونية للمواطنينا

أكد وزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​ في خطاب خلال اجتماع دبلوماسي في بكين "أننا نهتم دائما بأمن ورفاه كل مواطنينا في الخارج". ولفت الى أن "الصين لن تبقى أبدا مكتوفة الأيدي أمام ​حالات​ سوء معاملة تمس بشكل تعسفي حقوق مواطنين صينيين ومصالحهم المشروعة"، مؤكدا أن بكين "لن تألو جهدا لحماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين". وأوقفت مينغ وانتشو (46 عاما) في الأول من كانون الأول في كندا بطلب من ​الولايات المتحدة​ خلال توقفها بين رحلتين بين ​هونغ كونغ​ و​المكسيك​. وقد دعت إلى إطلاق سراحها خصوصا بسبب مشاكل صحية قالت أنها يمكن أن تتفاقم خلال حبسها.

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