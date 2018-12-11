بومبيو: أميركا أضافت باكستان إلى قائمتها السوداء للدول التي تنتهك الحريات الدينية

أعلن وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ أضافت ​باكستان​ إلى قائمتها السوداء للدول الّتي تنتهك الحريات الدينية"، ما يزيد الضغوط على هذه الدولة بسبب معاملتها للأقليات. وأوضح "أنّه يصنّف باكستان ضمن الدول الّتي تثير قلقًا شديدًا"، وذلك بعد عام من وضع وزارة الخارجية إسلام اباد على قائمة المراقبة دون عواقب قانونية.

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