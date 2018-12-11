الجيش الإسرائيلي يقتحم مبنى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات ​الجيش الإسرائيلي​ اقتحمت ​وزارة المالية​ الفلسطينية بحي المصايف في ​رام الله​ بحثاً عن منفّذي عملية عوفرا، مشيرة إلى أنها اعتقلت شاباً في المبنى.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد لفتت إلى أنه "شهد محيط وكالة "وفا" في حي المصايف تواجدا لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية وعشرات الجنود حيث شرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم أمس مبنى وكالة "وفا" وعدداً من القرى في رام الله، فيما استنكرت ​الرئاسة الفلسطينية​ هذه الخطوة.