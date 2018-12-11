ريفي: جبران تويني شهيد لبنان السيادة وقضيته أمانة بأعناقنا حتى محاكمة القتلة

شدّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عشية ذكرى اغتيال الصحافي النائب ​جبران تويني​، على أنّ "تويني شهيد ​لبنان​ السيادة، شهيد ​المحكمة الدولية​ والعدالة".

وتوجّه إليه قائلًا: "قضيتك أمانةٌ في أعناقنا حتّى محاكمة القتلة المجرمين، واستعادة لبنان الّذي به حلمتَ ومن أجل الحفاظ على كرامته استشهدت".