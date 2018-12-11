ريفي: جبران تويني شهيد لبنان السيادة وقضيته أمانة بأعناقنا حتى محاكمة القتلة

شدّد الوزير السابق أشرف ريفي، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، عشية ذكرى اغتيال الصحافي النائب جبران تويني، على أنّ "تويني شهيد لبنان السيادة، شهيد المحكمة الدولية والعدالة".
وتوجّه إليه قائلًا: "قضيتك أمانةٌ في أعناقنا حتّى محاكمة القتلة المجرمين، واستعادة لبنان الّذي به حلمتَ ومن أجل الحفاظ على كرامته استشهدت".
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