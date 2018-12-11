رئيس جامعة كفرالشيخ يعلن افتتاح منشآت جديدة في "أسبوع شباب الجامعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المنشآت بالجامعة، أثناء أسبوع شباب الجامعة الثاني عشر، والذي لم يُحدد موعد انطلاقه بعد.

تشمل الافتتاحات الجديدة إدارة الجامعة، والمكتبة المركزية، ومركز المؤتمرات، ودار الضيافة والإسكان المتميز للطالبات، ومركز الخدمات الطلابية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة كفرالشيخ، بلجنة التنظيم والاستقبال الخاص بأسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، وحثّهم رئيس الجامعة على بذل الجهود لظهور الملتقى بمستوى متميز نظرًا لضخامة المسؤلية الملقاة على عاتقهم، ومدى أهمية اللجنة في تمثيل الجامعة أمام الضيوف.

أكد "القمري" أن الجامعة استعدت جيدًا لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، لما بها من إمكانات ومقومات مُعدة لاستقبال وفود الجامعات المصرية المشاركة في هذا الأسبوع.

ودعا الطلاب المشاركين في لجنة تنظيم أسبوع شباب الجامعات، على حسن التصرف السريع والمناسب، ومدى تحمل المسئولية، والثبات الانفعالي، وكيفية إدارة الموقف بالشكل المناسب.