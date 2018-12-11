لماذا فازت رواية "مسرى الغرانيق" بجائزة نجيب محفوظ؟.. لجنة التحكيم تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلنت لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ، التي تنظمها بالجامعة الأمريكية، أسباب فوز الروائية السعودية أميمة الخميس بالجائزة عن روايتها "مسرى الغرانيق في مدن العقيق".

وقالت اللجنة في تقريرها إن الرواية، تتناول الزمن الحالي من خلال التاريخ، وتأخذ شكل رحلة من الجزيرة العربية شمالًا وغربًا إلى الأندلس عبر المدن الكبرى في العالم العربي في القرن الحادي عشر، أثناء الحكم العباسي في بغداد؛ والفاطمي في القاهرة، والفصائل المقاتلة في الحكم الإسلامي في إسبانيا".

وأكدت اللجنة أن لغة الروائية أميمة الخميس تتميز بالعذوبة، كما تمكنت الكاتبة من الإمساك بجوهر التنوع الثقافي والديني في العالم العربي في الفترة من ٤٠٢ و ٤٠٥ هجري، وبالنسبة للقارئ العربي تثير الخلافات المطروحة حول مسائل عدة منها قبول ورفض العقلانية الكثير من المألوف في تاريخه.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام الدكتورة تحية عبد الناصر، أستاذ مساعد الأدب الإنجليزى والمقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة القاهرة، الدكتورة منى طُلبة، أستاذ مساعد الأدب العربي بجامعة عين شمس، وهمفرى ديفيز، مترجم الأدب العربي المعروف والدكتور رشيد العنانى، أستاذ فخري للأدب العربي الحديث بجامعة إيكستر.

جدير بالذكر أن الكاتبة الفلسطينية حزامة حبايب، كانت آخر الحاصلين بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2017، وذلك عن روايتها "مخمل".

ويواكب هذا الحدث ذكرى ميلاد الأديب المصري الذي ولد عام 1911، ومن المقرر أن يقام الحفل بالقاعة الشرقية فرع الجامعة الأمريكية بالتحرير.