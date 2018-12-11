برلمانية تطالب بزياده توريد سعر قصب السكر لـ 1000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي: طالبت النائبة سحر صدقي، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برفع سعر توريد محصول زراعة قصب السكر لـ 1000 جنيه، معتبرة ذلك "المبلغ العادل في التوريد". كما طالبت "صدقي" خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري الزراعة والتموين، بتوفير تقاوي جديدة في زراعة القصب لرفع الكفاءة الانتاجية، قائلة: "الفدان زمان كان يصل إلى 70 طنًا، والآن متوسطه 37 طنًا". ​

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