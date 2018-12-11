وفد إيطالي يبحث في القاهرة آخر تطورات قضية مقتل ريجيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، وفد إيطالي رفيع المستوى قادمًا على متن طائرة خاصة من روما في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها آخر التطورات بشأن قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت مصادر مطلعة، شاركت في استقبال الوفد الإيطالي إن الوفد يضم 4 من كبار المسؤولين برئاسة جيوفاني كارافيل أحد مسؤولي وزارة الخارجية.

وحسب المصادر، يلتقى الوفد مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث آخر التطورات في ملف قضية مقتل ريجيني.

كان مجلس النواب المصري، استنكر استباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، بعدما قرر رئيس مجلس النواب الإيطالي، الشهر الماضي، تعليق العلاقات مع نظيره المصري.

وعبر مجلس النواب المصري عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية.