كان يتوضأ.. فلاح يلقى حتفه غرقًا في ترعة قرية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

لقي فلاح حتفه، متأثرًا بإسفكسيا الغرق، أثناء قيامه بالوضوء من ترعة السبخة في قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، تمهيدًا لأداء صلاة الظهر، وأثناء ذلك انزلقت قدماه ومات غريقًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة مزارع داخل ترعة السبخة التابعة لقرية صفط الخمار.

انتقل العقيد رأفت الحلواني، مأمور مركز شرطة المنيا لفحص البلاغ، ليتضح أن سبب الوفاة انزلاق قدم المزارع أثناء الوضوء بترعة السبخة لأداء صلاة الظهر، ما أدى إلى وفاته بإسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة.