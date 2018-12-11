"عبدالغفار" يبحث التعاون مع اليابان في مجال التعليم الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، كيوكو سوكى، وايتى هاروتناكا ممثلي جامعة كوشيكان اليابانية، بحضور الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي إن "عبدالغفار" بحث مع الجانب الياباني دعم التعاون بين مصر واليابان فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمى، وخاصة التعليم الطبى، واستكمال المحادثات التى بدأها الوزير خلال زيارته الأخيرة لليابان لبحث إنشاء فرع للجامعة بمصر.

وناقش الطرفان اختيار موقع مناسب للجامعة وتحديد التخصصات الدراسية التى يمكن البدء بها (الحقوق، والاقتصاد، الهندسة).

وبحث الوزير مع الوفد اليابانى إمكانية إنشاء أكاديميات بارميديكال (العلوم الطبية المساعدة)، فضلًا عن إمكانية استقدام خبراء لتدريب عدد أكبر داخل هيئة الإسعاف المصرية، مشيرا إلى حرص مصر على نقل هذا النوع المتميز من التعليم الطبى الذى تتميز به اليابان والتى ستكون حال إنشائها الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء تنفيذ الاتفاق المشترك لتدريب أطباء مصريين فى اليابان لتطوير العمل بهيئة الإسعاف، الذي ينص على تقديم منح تدريبية لمدة شهرين باليابان لـ 40 طبيبا يتم تنفيذها على مدار 4 أعوام، بمعدل 10 منح كل عام، حيث يتم تدريب الأطباء على تطوير الخدمة المقدمة فى هذا المجال، وكذلك تأهيلهم للعمل كمدربين فى مجال الإسعاف بعد عودتهم، ومن المقرر البدء فى تنفيذ هذا البرنامج اعتبارا من يناير المقبل.

شارك في الاجتماع الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد نائب رئيس هيئة الإسعاف.

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