إعلان نتائج المسابقة الثقافية الأدبية لطلاب جامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية_ مروة شاهين:

أعلنت جامعة طنطا نتائج المسابقة الثقافية الأدبية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب للطلبة والطالبات، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلّاب.

وأشار جمال حمزة، مدير عام الإدارة إلى حصول وسام إبراهيم راغب، على المركز الأول في مسابقة الشعر بالفصحى، وأحمد فتحي شكر، على المركز الثاني، وأنس أشرف عبدالعظيم على المركز الثالث.

أما عن مسابقة الشعر العامي فحصل إبراهيم سليمان السيد، على المركز الأول، وكمال إبراهيم غريب على المركز الثاني، ومحمد أحمد خليفة على المركز الثالث، معلنًا حصول محمد سامي بيومي، على المركز الأول في مسابقة الشعر "كلمات الأغاني"، ومصطفى عصام زيادة، على المركز الثاني، ومحمود رأفت عبدالعظيم، على المركز الثالث.

وأوضح حصول محمد محمود إسماعيل على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة، وفايز صابر المعداوي، على المركز الثاني، وآلاء رفعت سمك على المركز الثالث.

يُذكر أن لجنة التحكيم ضمّت الناقد مختار عيسى، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، وإيهاب الورداني، عضو مجلس اتحاد الكتاب، والشاعر مصطفى منصور.