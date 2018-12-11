مدريد تحذر برشلونة بسبب تظاهرات كتالونيا

جانب من مظاهرات كتالونيا

وكالات

وجهت الحكومة الإسبانية في مدريد، اليوم الثلاثاء، تحذيراً لحكومة لإقليم كتالونيا، بأنها ستضطر لاستعادة النظام في الإقليم، حال عدم نجاح السلطات المحلية في تحقيق ذلك، بعدما قام ناشطون انفصاليون بقطع طريق.

وأقدم الناشطون على قطع السريع "آ-بي-7" الذي يربط بين فرنسا والشاطئ الإسباني على المتوسط، لمدة 15 ساعة

وجاء في الرسالة التي بعثها

وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، إلى نظيره الكتالوني، وتحمل تاريخ يوم أمس الإثنين، أنه "إذا لم تمارس الشرطة الكتالونية المهام التي تقع على عاتقها، فإن قوات أمن الدولة ستتدخل".

ويتظاهر الناشطون الانفصاليون، منذ 17 نومفبر الماضي، على غرار "السترات الصفراء"

في فرنسا، حيث قاموا بإزالة الحواجز من الطريق السريع بدون تدخل الشرطة الكتالونية.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوزب بوريل، أمس الاثنين، بأنه من "غير الاعتيادي أن تقطع في بلد حديث ومتحضر، الطرق السريعة 15 ساعة، لأن مئات الأشخاص يريدون التعبير عن استيائهم".

وتعد كتالونيا ومنطقة الباسك ونافارو، من المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي ولديها شرطة خاصة بها، وتتولى الشرطة الوطنية والحرس الوطني حفظ النظام في المناطق الأخرى.