ميركل تعلن رفضها إعادة التفاوض بشأن بريكست

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية

وكالات:

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لإعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال جلسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي التي عقدتها ميركل في أعقاب لقائها مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في دار المستشارية ببرلين.

وقالت ميركل: "قلنا إنه لن يكون هناك فتح جديد لاتفاقية الخروج".

وأعربت ميركل عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى حل

في الوقت الراهن، مضيفة أن غالبية الأعضاء في البرلمان البريطاني يؤيدون عدم خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق باعتبار أن هذا سيكون هو الحل الأسوأ.

وذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن النقطة المحورية في الاتفاق هي "ضمان فتح الحدود بين جمهورية أيرلندا، عضو الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية

التابعة للمملكة المتحدة".

وأضافت ميركل أن الأمر يتعلق الآن بما إذا كان من الممكن إعطاء بريطانيا المزيد من الأمان في حال دخلت المملكة المتحدة في مرحلة انتقالية لفترة أطول، وفي حال عدم قدرتها على التصرف على صعيد السياسة الاقتصادية، وتابعت ميركل أن ماي تبحث عن الدعم لبلادها في مثل هذه الحالة.

ويتخوف مؤيدو البريكست من المحافظين من أن الحل المنصوص عليه في اتفاقية الخروج سيؤدي إلى ربط بريطانيا بقوة بالاتحاد الأوروبي بشكل دائم بعد خروجها.