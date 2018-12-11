أستراليا تبحث نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بحثت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، قرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، والذي يعد تغيرا في سياسة البلاد التي انتهجتها منذ عقود.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن الحكومة الأسترالية اجتمعت اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن إسمه، أن الحكومة اجتمعت اليومونوقش قرار نقل السفارة إلى القدس، إلا أن القرار مازال معلّقا.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد صرح في أكتوبر الماضي بأنه "منفتح" على نقل السفارة إلى القدس، على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، في خطوة
وذكرت صحيفة "ذي أستراليان"، أن عددا من الوزراء البارزين يميلون إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة إلى المدينة.
وأضافت أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن القرار هذا الأسبوع.
وسيثير قرار أستراليا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب إندونيسيا، كونها أكبر دولة تعيش فيها أغلبية مسلمة في العالم.
وتعد القضية الفلسطينية بالنسبة لإندونيسيا "حساسة"، حيث أنها ترفض توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع أستراليا لحين اتضاح خطواتها تجاه إسرائيل.
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