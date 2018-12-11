انطلاق مؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية بالسعودية

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انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية والمعرض المصاحب له، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي،وبمشاركة العديد من الخبراء والقطاعات المهتمة بتطبيقات إنترنت الأشياء الصناعية، بمركز الملك عبدالله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.
وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة الملكية للجبيل أن المؤتمر يأتي لجمع مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، والحكومية، والخبراء الدوليين، والمتخصصين لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي، انطلاقًا من مسؤولية الهيئة الملكية تجاه مدنها الصناعية، ودورها الرائد في تطوير المنظومة الصناعية، إلى مدن صناعية ذكية رائدة.
وأشار الحربي إلى أن مفهوم إنترنت
بدوره أكد المتحدث الرئيس للمؤتمر أسامة الزعبي أن مسيرة التحول الرقمي هي مسيرة وليس حدث يحدث في تاريخ المنظمات والشركات، وأن
وأشار إلى أن إنترنت الأشياء يساعد على تحسين مستوى المعيشة في كثير من الدول، وهو عبارة عن تقنيات تسمح في بناء شبكات لتوصيل وربط الأشياء وأتمتة هذا التوصيل، إضافة إلى تقديم أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وهي معالجة المعلومات الضخمة والكبيرة التي تسمح لنا في التواصل والتخاطب والتعامل.
ونوه إلى أن البرمجيات الخبيثة تنتج يوميًا ما يقارب 1.5 مليون برنامج خبيث، كما يتم رصد 20 مليار محاولة اعتداء يوميًا، متوقعًا نمو سوق إنترنت الأشياء، فبعد أن كان يبلغ أقل من 3 ترليون دولار إلى 8.9 تريليون دولار في العام 2020 م.
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