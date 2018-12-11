طائرات عراقية تشن ضربات جوية داخل الأراضي السورية

وكالات

نفذت طائرات عراقية، اليوم الثلاثاء، ضربات جوية داخل الأراضي السورية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، أن طائرات عراقية، من طراز "إف 16" نفذت ضربات جوية داخل الأراضي السورية.

وأضاف البيان أنه "وبتوجيه من

القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات (إف 16) العراقية اليوم، ووفق معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب - خلية الصقور الاستخباراتية ضربات جوية في منطقة سوسة داخلالأراضي السورية".

وأوضح "طائراتنا دكت هدفين الأول عبارة عن وكر يتواجد بداخله 30 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية كانوا يعتزمون عقد اجتماعا مهما للقيادات الإجرامية، أما الهدف الثاني كان عبارة عن وكر يتواجد فيها 14 إرهابيا مما يسمى بالانغماسيين".

وأشار البيان إلى أنه وبناء على المعلومات الاستخباراتية، فإن الضربات نجحت في تدمير الهدفين بالكامل.