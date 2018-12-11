غداً.. فرنسا تعيد فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب

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قررت السلطات الفرنسية إعادة فتح "قوس النصر"، الواقع في وسط العاصمة باريس، غدًا الأربعاء، بعد تعرضه للتخريب خلال تظاهرات "السترات الصفراء" التي اندلعت خلال الفترة الماضية.
وأعلن مركز الآثار الوطني في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن الحرفيينوأصحاب 20 نوعًا مختلفًا من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.
وتتهم السلطات الفرنسية 14 شخصاً بتخريب وسرقة
وتعرض النصب التذكاري الشهير، الذي تم تشييده بشارع الشانزليزيه، للتشويه، حيث تم رسم بعض الشعارات على هيكله، من بينها "السترات الصفراء ستنتصر"، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.
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