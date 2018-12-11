غداً.. فرنسا تعيد فتح قوس النصر بعد تعرضه للتخريب

صورة من المواجهات بين السترات الصفراء والشرطة الفرنسية

وكالات

قررت السلطات الفرنسية إعادة فتح "قوس النصر"، الواقع في وسط العاصمة باريس، غدًا الأربعاء، بعد تعرضه للتخريب خلال تظاهرات "السترات الصفراء" التي اندلعت خلال الفترة الماضية.

وأعلن مركز الآثار الوطني في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن الحرفيين

وأصحاب 20 نوعًا مختلفًا من المهن، من بينها البناء والحدادة والنجارة والكهرباء والسباكة يعملون على قدم وساق، منذ بدء أعمال الشغب.

وتتهم السلطات الفرنسية 14 شخصاً بتخريب وسرقة

النصب التذكاري الشهير خلال احتجاجات السترات الصفراء في الأول من ديسمبر وفقًا لمدعي عام باريس ريمي هيتس.

وتعرض النصب التذكاري الشهير، الذي تم تشييده بشارع الشانزليزيه، للتشويه، حيث تم رسم بعض الشعارات على هيكله، من بينها "السترات الصفراء ستنتصر"، وتعرضت نسخة طبق الأصل من أحد التماثيل للتهشيم.