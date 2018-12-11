ترامب متفائل بشأن محادثاته مع الصين

وكالات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بشأن المحادثات المستمرة مع الصين، بعدما اتفقت الدولتان على وقف الحرب التجارية بينهما بشكل مؤقت هذا الشهر.

وكتب ترامب تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: "محادثات بناءة للغاية مستمرة مع الصين! انتظروا بعض

الإعلانات المهمة".

وانتقد ترامب ما اعتبره الممارسات التجارية غير العادلة من جانب الصين، بما في ذلك ما يتعلق بالملكية الفكرية، وفرض سلسلة من التعريفات الجمركية على السلع الصينية. وردت بكين بفرض تعريفات

مضادة، وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الأمريكية.

وكان ترامب قد عقد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جين بينج في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في وقت سابق من هذا الشهر.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على وقف الحرب التجارية لمدة 90 يوما، وقال ترامب إنه لن يفرض خلال هذه المدة مزيداً من التعريفات، ليمنح الفرصة لإجراء محادثات.