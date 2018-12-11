الصين وفرنسا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في التنظيم المالي

وكالات:

أكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم الثلاثاء على أن الصين وفرنسا وقعتا اتفاقية للتعاون في التنظيم المالي المشترك.

وقالت اللجنة -وهي أكبر جهاز للرقابة على الأوراق المالية

في الصين- إن الاتفاق الذي وقعته ونظيرتها الفرنسية يهدف إلى تعزيز التعاون في الوقاية من مخاطر السوق، وتمويل الاقتصادالحقيقي، وإدارة الأصول والتنمية المستدامة للقطاع المالي.



وأضافت اللجنة -في بيان- أن الاتفاق يشمل خطة للتعاون خلال العامين المقبلين، ويستند إلى مذكرة تفاهم وقعت عام 1998 للتعاون في مجال تنظيم الأوراق المالية والعقود الآجلة بين البلدين.