وداد يعقوب: الفساد أكبر عقبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وصفت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية، وداد يعقوب، أمس، الفساد بأكبر العقبات التى تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهة إلى أن الحد من استشراء الفساد يتطلب تكاتفاً إدارياً وإعلامياً وتشريعياً.

ودعت بحسب الشروق – خلال مخاطبتها ورشة تعزيز النزاهة والشفافية، إلى ضرورة وضع برامج لمخاطر الفساد ضمن المناهج التعليمية.

هذا وقد قالت وزيرة الدولة بمجلس الوزراء، أم سلمة محمد إسماعيل، إن قانون الشراكة بين القطاعين وصل البرلمان وهذا سيحقق الشفافية.

وقالت مدير مؤسسة الأولى للدراسات، عادلة محمد الطيب، إن الورشة تسعى للعمل على مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، من خلال التركيز على النظم الإدارية.

يُشار إلى أن مركز المشروعات الدولية التابع لغرفة التجارة الأمريكية طالب بتطوير التدريب والتشريعات في مجال مكافحة الفساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)