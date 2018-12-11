مجلس الإرشاد: السودان يشهد تعايشاً يدحض كل الشائعات

أكد المجلس الأعلي للأوقاف والتوجيه والإرشاد أن ما تشهدهُ البلاد من تسامح وتعايش ديني يدحض كل ما يُقال في العالم الخارجي عن إضطهاد إثني وديني بالبلاد، في وقت أوضح فيه أن الإسلام وضع أمثالاً فكرية ومنهجية للتعايش الديني والمجتمعي.

وقال أبوبكر عثمان وزير الدولة الأمين العام للمجلس بحسب (smc) إن التعايش الديني بالبلاد موروث وواقع حقيقي لا ينكرهُ إلا مكابر، مؤكداً أن التعاون والحوار مطلوبات مهمة للتعايش بسلام.

ومن جانبه أكد ويليام دينق الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني أن السودان مشهود له بأنه دولة مسالمة منذ قديم الزمان، مشيراً إلي وعي السودانيين وتقبلهم للأخرين بكل إحترام، مؤكداً أن التعايش الديني يعتبر وجدان مجتمعي ويُمثل الطريقة الوحيدة للعيش بسلام.

يذكر أن المجلس عقد منتدى لتعزيز التسامح والعفو في المجتمع السوداني اليوم الثلاثاء بمباني الحج والعمرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)