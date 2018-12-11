إجراءات احترازية بجبل أولياء لتأمين الأسواق من الحرائق

وجه معتمد جبل أولياء أبو عبيدة العراقي، باتخاذ إجراءات صارمة مع المنشآت غير الملتزمة بقواعد السلامة، وتوسعة المداخل ومراجعة محولات الكهرباء بالأسواق، والتأكد من جاهزية الدفاع المدني ودعمه بخزانات مياه لتغذية معدات الإطفاء.

وترأس العراقي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً من أجل تأمين الأسواق ضد المخاطر التي تتسبب في الحرائق، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

كما وجه بإزالة التكدسات و العشوائيات، ودعا إلى تنوير وتثقيف التجار باتخاذ الإجراءات الوقائية، وذلك لدعم الحملة، وتطوير الأسواق ونظافتها.

هذا وقد ناقش الاجتماع تطوير ورفع كفاءة منظومة الإطفاء بالأسواق والمنشآت الخدمية لمجابهة الحرائق.

من جانبه، دعا المدير التنفيذي للمحلية، هاشم محمد عثمان،بحسب الشروق – إلى إزالة المخالفات بالأسواق، ومراجعة توصيلات الكهرباء الخاطئة، وإنارة الأسواق، وطالب بالحزم وعدم المجاملة في تنفيذ القوانين الرادعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)