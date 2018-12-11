تحت عنوان : قضية فشل تنفيذ ضد “معتز موسى ” كتب الداعية الإسلامي الشيخ “محمد هاشم الحكيم” بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
اتصلت بي تشتكي من زوجها وتفكر في الطلاق، هي امرأة عاملة وزوجها موظف و سائق ترحال كمان، ومن الأسباب الرئيسة للطلاق تقول أنه أصبح لا يقوم بواجبه الرجولي معها إلا كل أسبوع و لا زيادة، بعكس زمان و إنها أصبحت تشك فيه !
وأضاف “الحكيم” : قلت لها البجيب العيش بقيف في الصف منو قالت هو، طيب البقيف في صف الصراف منو قالت هو، طيب البملأ البنزين بتاع عربيتك و عرببتو يقيف في الصف منو قالت هو، قلت ليها يدخل العصر و يطلع قبل المغرب و برجع متين قالت عشرة اطناشر كده، ويوم الجمعة البذاكر للعيال منو قالت هو “اصلو شاطر في العلوم”.
قلت ليها و طيب، ده والله نديهو جائزة طولي بالك، وإلا اسع بزهج منك و يعرس دكتورة مغتربة ويسافر.
اسع ترفعي قضية فيهو ولا معتز موسى ؟
فلا زالت تضحك حتى قطعت الخط
حواء طولي بالك ليس الماضي كالحاضر.
وختم “الحكيم ” : استهدى بالله يا السيد ” معتز موسى”، فقد انضرب أمن غرفة النوم غير الموجودة أصلاً .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تستفتي الشيخ “الحكيم ” في عدم جماع زوجها لها إلا مرة واحدة أسبوعياً، والحكيم يجيبها أعذريه “الصفوف” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .