امرأة تستفتي الشيخ “الحكيم ” في عدم جماع زوجها لها إلا مرة واحدة أسبوعياً، والحكيم يجيبها أعذريه “الصفوف”

تحت عنوان : قضية فشل تنفيذ ضد “معتز موسى ” كتب الداعية الإسلامي الشيخ “محمد هاشم الحكيم” بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

اتصلت بي تشتكي من زوجها وتفكر في الطلاق، هي امرأة عاملة وزوجها موظف و سائق ترحال كمان، ومن الأسباب الرئيسة للطلاق تقول أنه أصبح لا يقوم بواجبه الرجولي معها إلا كل أسبوع و لا زيادة، بعكس زمان و إنها أصبحت تشك فيه !

وأضاف “الحكيم” : قلت لها البجيب العيش بقيف في الصف منو قالت هو، طيب البقيف في صف الصراف منو قالت هو، طيب البملأ البنزين بتاع عربيتك و عرببتو يقيف في الصف منو قالت هو، قلت ليها يدخل العصر و يطلع قبل المغرب و برجع متين قالت عشرة اطناشر كده، ويوم الجمعة البذاكر للعيال منو قالت هو “اصلو شاطر في العلوم”.

قلت ليها و طيب، ده والله نديهو جائزة طولي بالك، وإلا اسع بزهج منك و يعرس دكتورة مغتربة ويسافر.

اسع ترفعي قضية فيهو ولا معتز موسى ؟

فلا زالت تضحك حتى قطعت الخط

حواء طولي بالك ليس الماضي كالحاضر.

وختم “الحكيم ” : استهدى بالله يا السيد ” معتز موسى”، فقد انضرب أمن غرفة النوم غير الموجودة أصلاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)